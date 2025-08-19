На гастрофестивале «Праздника Топора» приготовят зеленые блины и цветные пельмени

19 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 22 августа, в томском парке «Околица» в рамках «Праздника Топора» стартует гастрофестиваль. Его гостей ждут фуд-корт, мастер-классы, шоу-программа и зона развлечений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Гастрофестиваль развернется рядом с конкурсной поляной кузнецов. Здесь шефы из Томска, Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края представят традиционные сибирские блюда, а также пироги, блины, плов, русский квас и многое чего еще.

В воскресенье, 23 августа, в 12.00 стартует программа мастер-классов с приготовления легендарной каши «из топора». Повара поделятся секретами кулинарии, а дети смогут сами приготовить цветные пельмешки, зеленые блинчики и украсить имбирные пряники.

Для посетителей будет работать лотерея — для участия достаточно зарегистрировать чек на стойке в шатре.

Узнать подробности о мастер-классах, а также записаться на них можно в группе «ВКонтакте».

Добраться до «Околицы» можно будет на общественном транспорте. 16, 17, 22, 23 и 24 августа от остановки «Лагерный сад» и ПАТП (Северск) будут курсировать автобусы, стоимость проезда — 70 рублей.

