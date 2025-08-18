18+
Скончался бывший руководитель Томского драмтеатра Александр Жеравин

В субботу, 16 августа, ушел из жизни Александр Жеравин — заслуженный работник культуры РФ, на протяжении 18 лет возглавлявший Томский театр драмы. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Департамента культуры.

Александр Жеравин, литератор и художник, занимал ответственные должности, включая первого секретаря Молчановского райкома ВЛКСМ, заместителя начальника управления культуры Томского облисполкома, директора Томской областной филармонии, председателя Томского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, председателя, а затем заместителя председателя по культуре Совета старейшин Томска.

С 1977 по 1995 год, Александр Иванович возглавлял Томский театр драмы. В этом время были созданы спектакли, получившие широкое признание. Театр был награжден орденом Трудового Красного Знамени, артистам присваивались звания народных и заслуженных, а постановка «Солёная падь» отметили Государственной премией РСФСР им. К. С. Станиславского.

Церемония прощания состоится 19 августа в 11:00 в фойе Томского театра драмы.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Александра Жеравина.

