Скончался бывший руководитель Томского драмтеатра Александр Жеравин
В субботу, 16 августа, ушел из жизни Александр Жеравин — заслуженный работник культуры РФ, на протяжении 18 лет возглавлявший Томский театр драмы. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Департамента культуры.
Александр Жеравин, литератор и художник, занимал ответственные должности, включая первого секретаря Молчановского райкома ВЛКСМ, заместителя начальника управления культуры Томского облисполкома, директора Томской областной филармонии, председателя Томского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, председателя, а затем заместителя председателя по культуре Совета старейшин Томска.
С 1977 по 1995 год, Александр Иванович возглавлял Томский театр драмы. В этом время были созданы спектакли, получившие широкое признание. Театр был награжден орденом Трудового Красного Знамени, артистам присваивались звания народных и заслуженных, а постановка «Солёная падь» отметили Государственной премией РСФСР им. К. С. Станиславского.
Церемония прощания состоится 19 августа в 11:00 в фойе Томского театра драмы.
Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Александра Жеравина.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».