В Академгородке открылся ресторан сибирской кухни

18 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: ресторан «Ерофей Петрович»

В Особой экономической зоне «Томск», находящейся в Академгородке, появился ресторан сибирской кухни «Ерофей Петрович». В августе он работает в техническом режиме: по будням с 10:00 до 18:00. Гостям предлагают завтраки и бизнес-ланчи.

Ресторан — проект управляющей компании акционерного общества «Особая экономическая зона». Открыть его удалось всего за два месяца: время понадобилось на ремонт, закупку оборудования и подбор поставщиков.

В Академгородке чувствовалась потребность в своем ресторане:

— Многие любили «Венский двор», но он закрылся несколько лет назад, с той поры своего ресторана в Академгородке очень не хватало, — говорит Виктория Рубцова, заместитель директора ОЭЗ «Томск», куратор проекта «Ерофей Петрович». — Мы решили, это традиция, в Академгородке должен быть ресторан.

В августе на каждую неделю разрабатывают свое меню бизнес-ланча и завтраков. Кухню в «Ерофее Петровиче» видят сибирской, на основе локальных продуктов:

— У нас обязательно будет дикая рыба, уже сейчас в меню бизнес-ланча есть уха из налима и тартар из лосятины, — рассказывает Виктория Рубцова. — Сейчас работаем над салатом с медальонами из оленины, предполагаем, что он станет одним из наших фирменных блюд. Преимущественно собираемся использовать локальные продукты местных фермеров. Еще уже сотрудничаем с компанией «Сава» по сибирским ягодам. Наша команда своими руками собирала жимолость в «Северном саду» в Кандинке, теперь мы ее используем в соусах и настойках. Потом мы ездили за лесной клубникой в Кожевниковский район, еще собирали травы для чаев. Все это мы используем для наших блюд и напитков.

При ресторане открыли свой кондитерский цех, в нем пекут хлеб и пирожки, десерты и торты по традиционным советским рецептам. В меню обещают классические сладости: «рыжика» и «птичье молоко», а также пироги с разными начинками — с налимом, с ливером, с капустой. Выпечку можно будет не только заказывать в ресторане, но и приобретать домой.

Название «Ерофей Петрович» — собирательный сибирский образ, оно посвящено всем, кто живет и работает в тайге:

— Мы настолько уважительно относимся к природе и к ее обитателям, к тем, кто собирает в тайге ягоду, что просто не могли не назвать ресторан по имени отчеству. — поясняет Виктория Рубцова.

В полную силу ресторан рассчитывают запустить в сентябре.

