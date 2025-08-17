Грузовик с цистерной наехал на отбойник в Томской области
17 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня, 17 августа, на 117 километре автомобильной дороги «Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участие грузового автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент случился около 16.59. По предварительным данным, водитель КамАЗа в составе полуприцепа-цистерны не справился с управлением и наехал на отбойник.
В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
