18+
18+
РЕКЛАМА

Грузовик с цистерной наехал на отбойник в Томской области

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП сводка происшествий жесть Томска интересные новости дорожная обстановка Грузовик с цистерной наехал на отбойник в Томской области

Сегодня, 17 августа, на 117 километре автомобильной дороги «Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участие грузового автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент случился около 16.59. По предварительным данным, водитель КамАЗа в составе полуприцепа-цистерны не справился с управлением и наехал на отбойник.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Технические специальности в топе: итоги приемных кампаний томских вузов

8 августа 2025
Рассказано

Что скрывают томские кладбища? Шесть фактов о старинных надгробиях

22 июля 2025
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

12 августа 2025
Томские новости

«Ростелеком» развернул сеть уличного Wi-Fi на Дне строителя в Томске

14 августа 2025
Томские новости

Жители ряда домов в центре Томска останутся без воды в четверг

11 августа 2025
Томские новости

Жители более 120 домов Томска останутся без холодной воды в понедельник

25 июля 2025
Томские новости

На днях томичей ждут заморозки

21 июля 2025
Томские новости

Томские спасатели помогли котенку и ищут ему дом

5 августа 2025
Томские новости

В Томске под открытым небом пройдет показ ленты «Смелость быть диким»

11 августа 2025