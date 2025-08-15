Четыре «дома за рубль» выставили на торги в Томске

15 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: ул. Никитина, 2а, 2017 год / из архива издания

В Томске объявлен аукцион на право аренды четырёх нежилых зданий в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Речь идет об объектах деревянного зодчества по адресам: ул. Советская, 8, ул. Советская, 8б, и об объектах культурного наследия на ул. Кононова, 4 и Никитина, 2а.

Как следует из аукционной документации, все здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют капитального ремонта. Начальная цена годовой аренды дома по ул. Советская, 8 площадью 252,4 кв. метров составляет 99 тыс. рублей. Здание на Советская 8б на 412,2 «квадратов» торгуется от 155,8 тыс. рублей. Минимальная годовая аренда дома по ул. Кононова, 4, площадью 267,7 кв. метра составляет 101,1 тыс. рублей. Стоимость арендной платы дома на ул. Никитина, 2а площадью 462,7 кв. метров - 152,3 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 28 августа, торги состоятся 1 сентября. Всего в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 62 объекта деревянного и каменного зодчества и объектов культурного наследия. 18 домов уже восстановлены арендаторами.

