«Дом за рубль» на ул. Никитина, 2а в Томске нашел арендатора

13 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Октябрь 2017 года, из архива издания

Деревянный дом, расположенный по ул. Никитина, 2а, в Томске, участвующий в программе «Дом за рубль», нашел своего арендатора, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации комитета по сохранению исторического наследия города Томска, восстановлением дома по ул. Никитина, 2а займется ООО «Томмегатрон». Компания стала единственным участником аукциона по аренде муниципального имущества.

Согласно действующему законодательству, администрация Томска заключит с компанией договор аренды по начальной стоимости торгов.

Деревянный двухэтажный дом с мезонином по ул. Никитина, 2а построен в 1860 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено в историческом районе «Юрточная гора», им владел доктор медицины, действительный статский советник Фердинанд Маткевич. В 1909 году к зданию был пристроен двухэтажный каменный дом купца Ивана Житкова. С 1914 года здесь снимал квартиру врач, общественный деятель Владислав Пирусский.

Здание было признано аварийным и подлежащим расселению еще в 2004 году. В 2012-м дом был передан узбекской диаспоре Томска для организации работы культурной автономии. Обязательным условием было восстановление здания, здесь планировалось разместить российско-узбекский центр. Ввиду неисполнения взятых обязательства, по требованию гордумы договор с узбекской диаспорой был расторгнут. В 2016 году дом впервые был выставлен на аукцион в рамках программы «Дом за рубль».

Всего в настоящее время в рамках проекта «Дом за рубль» в работе находится 32 объекта, завершено шесть.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: