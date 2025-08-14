Скончалась профессор кафедры российской истории ФИПН ТГУ Анна Жеравина

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2025 // Фото: wiki.tsu.ru

Вчера, на 93-м году жизни скончалась Анна Георгиевна Жеравина (Аниса Нурлгаяновна Жеравина), доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории факультета исторических и политических наук Томского государственного университета. Об этом сообщили ее коллеги.

— Анна Георгиевна была очень профессиональным лектором. Ее лекции, особенно по истории культуры, запомнились нескольким поколениям студентов. Когда-то она даже возила учеников на практику в Москву, во Владимир, показывала российские кремли, рассказывала об архитектуре, была очень чутким преподавателем, всегда с теплотой относилась к студентам. Она читала этот курс до 2013 года, была профессором-консультантом практически до последнего дня. Всегда просила обратную связь по лекциям, если ученики что-то не могли ответить, всегда готова была помочь, задать наводящие вопросы. Ее студенты сейчас являются преподавателями на факультете. У нее очень много учеников, которые защитили докторские диссертации. Она провела очень много экспертиз по научным работам, неоднократно выступала оппонентом, очень многим помогла в качестве консультанта. Только добрые воспоминания, Анна Георгиевна была профессионалом своего дела, и на факультете ее знают и помнят, — рассказал Сергей Александрович Некрылов, заведующий кафедрой российской истории исторического факультета Томского государственного университета.

Анна Жеравина родилась в 1932 году в деревне Тайняшево (Башкирская АССР). Окончила историческое отделение историко-филологического факультета ТГУ по специальности «История» в 1955 году. Два года работала учителем в Могочинской средней школе Молчановского района, после чего была заведующей отделом культуры Молчановского райисполкома Томской области. В 1961 году она вернулась в университет, где более 60 лет занималась наукой, пройдя путь от лаборанта до исполняющей обязанности заведующей кафедрой.

Анна Георгиевна была одним из ведущих специалистов в области современного сибиреведения. Ее труды посвящены истории крестьянства, хозяйству Западной Сибири, социальной структуре дореволюционного Томска. Под ее руководством сформировалась целая школа сибиреведения.

Прощание с Анной Георгиевной Жеравиной состоится 15 августа с 13:00 до 13:45 по адресу: ул. Герцена, 65/3 (зал прощаний «Вознесение»).

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Анны Жеравиной.

