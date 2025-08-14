18+
«Ростелеком» развернул сеть уличного Wi-Fi на Дне строителя в Томске

«Ростелеком» организовал сеть уличного Wi-Fi на празднике, который прошел в минувшие выходные в микрорайоне «Левобережный Лайф» в Томске. Оператор установил четыре точки беспроводного подключения к интернету на центральной площадке события.

Благодаря публичной точке доступа в сеть, гости могли одновременно подключаться к интернету и c помощью смартфонов участвовать в онлайн-викторине. Победитель забрал главный приз от застройщика — сертификат на скидку два миллиона рублей на покупку квартиры.

— «Левобережный Лайф» — это современный и динамично развивающийся микрорайон. Мы предоставляем его жителям цифровые услуги связи — проводной широкополосный интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и умные домофоны. Организация уличного Wi-Fi на мероприятиях способствует созданию комфортной цифровой инфраструктуры, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Услуга «Ростелекома» «Управляемый Wi-Fi» востребована, как крупными клиентами, так и предприятиями малого и среднего бизнеса. Она позволяет организовать защищенную беспроводную сеть на территории клиента, обеспечивая высокую скорость даже при большом количестве одновременных подключений. Для гостевого доступа поддерживается авторизация через портал «Госуслуги», что соответствует российскому законодательству.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

