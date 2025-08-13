18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске появится остановка, напечатанная на 3D-принтере

Город, Общественный транспорт, Томские новости, интересные новости Томска аддитивные технологии В Томске появится остановка, напечатанная на 3D-принтере

Осенью в Томске на пл. Соляной появится первая в России напечатанная на 3D-принтере остановка, сообщает пресс-служба мэрии.

В основе формы павильона — изогнутая линия, по которой идет стена с характерной текстурой послойного нанесения бетона. Вдоль стены со стороны площади расположены места для ожидания транспорта.

Размеры павильона 3,6×10,8 м. Элементы основных конструкций из бетона изготовят методом 3D-печати в лаборатории научно-образовательного центра «Аддитивное строительство Сибири» в ТГАСУ и соберут на месте.

— Городская администрация всегда поддерживает такие инициативы. Это отличный пример того, как современные технологии могут сделать городскую среду комфортнее и интереснее. Особо хочу отметить, что в создании проекта принимали участие как опытные мастера профессионального сообщества, так и молодые специалисты, — цитирует пресс-служба заммэра Томска по благоустройству Дениса Хафизова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске отмыли надземные переходы

5 августа 2025
Томские новости

В Северск доставили основное энергетическое оборудование для энергоблока БРЕСТ-ОД-300

6 августа 2025
Томские новости

На днях томичей ждут ливни, град и грозы

16 июля 2025
Томские новости

Строительный забор рядом с Воскресенской церковью может быть не согласован

29 июля 2025
Томские новости

Скончалась заведующая выставочным отделом Томского худмузея Вера Зырянова

31 июля 2025
Томские новости

В Томске развеют мифы о славянских богах

7 августа 2025
Томские новости

Томичей приглашают на арт-медиацию по выставке «История одного дома»

25 июля 2025
Томские новости

Работы «Томского общества любителей художеств» покажут в Музее деревянного зодчества

11 августа 2025
Томские новости

Томский бар попал в шорт-лист премии лучших баров WHERE2DRINK

31 июля 2025