В Томске появится остановка, напечатанная на 3D-принтере

Осенью в Томске на пл. Соляной появится первая в России напечатанная на 3D-принтере остановка, сообщает пресс-служба мэрии.

В основе формы павильона — изогнутая линия, по которой идет стена с характерной текстурой послойного нанесения бетона. Вдоль стены со стороны площади расположены места для ожидания транспорта.

Размеры павильона 3,6×10,8 м. Элементы основных конструкций из бетона изготовят методом 3D-печати в лаборатории научно-образовательного центра «Аддитивное строительство Сибири» в ТГАСУ и соберут на месте.

— Городская администрация всегда поддерживает такие инициативы. Это отличный пример того, как современные технологии могут сделать городскую среду комфортнее и интереснее. Особо хочу отметить, что в создании проекта принимали участие как опытные мастера профессионального сообщества, так и молодые специалисты, — цитирует пресс-служба заммэра Томска по благоустройству Дениса Хафизова.

