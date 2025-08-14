«Мы очень надеемся разгрузить пробку на Шегарском тракте» — организаторы «Праздника топора»

14 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В связи с предстоящим «Праздником топора» изменится схема проезда общественного транспорта в районе томского парка «Околица». Обновления коснутся не только маршрутов автобусов, но и парковочных зон, рассказали организаторы на сегодняшней пресс-конференции в РИА Томск.

В дни проведения фестиваля автобусы, которые традиционно курсируют от Лагерного сада и из Северска, будут останавливаться напротив центрального входа в «Околицу». Это решение позволит разгрузить Шегарский тракт, где в прошлые годы собирались пробки. Маршрут проложен через Зоркальцево, а посадка в город будет осуществляться со стороны тракта — так поток машин распределится равномернее. Проезд на автобусе будет стоить 70 рублей. Рейсы будут отправляться 16, 17, 22, 23 и 24 августа от остановки «Лагерный сад» и ПАТП (Северск).

— Мы очень надеемся, что это поможет нам разгрузить пробку, которая постоянно собирается на Шегарском тракте не только в связи с «Праздником топора». Многие оттуда возвращаются в город, и это создает определенные помехи, — отметила Лариса Важова, сообщает начальник департамента культуры Томской области.

Для тех, кто планирует приехать на автомобиле, подготовлено более тысячи парковочных мест. 800 из них организованы напротив входа со стороны Шегарского тракта и еще 400 — у центрального входа, включая поле и асфальтированные участки. Все они будут огорожены фан-барьерами, чтобы не перекрывать въезд в парк. В самые загруженные дни на парковках будут работать волонтеры, которые помогут сориентироваться и подскажут, где есть свободные места.

Напомним, что в этом году «Праздник Топора» пройдет с 16 по 24 августа. Гостей ждут соревнования мастеров из 12 стран, выступления приглашенных артистов, гастрономический фестиваль и новые интерактивные площадки для всей семьи. Подробная программа, карта праздника и актуальные транспортные схемы доступны на официальном сайте фестиваля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».