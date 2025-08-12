Мастер-классы по самопарению, джазовый концерт и гастрономический фестиваль: что ждет томичей на «Празднике Топора»

12 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С 16 по 24 августа в природном парке «Околица» пройдет XVI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора».

Гостей ждут новые интерактивные площадки для всей семьи, выступления приглашенных артистов, соревнования мастеров из 12 стран и многое другое. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в РИА Томск сообщили организаторы фестиваля.

Концепция

В этом году за звание лучших мастеров будут соревноваться участники из 12 стран и 48 регионов России. На отдельных площадках развернутся четыре направления. В конкурсе «Деревянное мастерство» впервые выступит мастер из Италии. Соревновательные программы пройдут в два этапа: 16 августа стартуют состязания резчиков и керамистов, а на следующий день к ним присоединятся кузнецы, среди которых — студенты из академии Штиглица (Санкт-Петербург), и мастера по работе с берестой.

Особый акцент сделан на семейный формат праздника. Организаторы готовят новую «Богатырскую площадку» с мастер-классами для детей, спортивными мероприятиями и шахматным клубом. Для любителей стрельбы впервые за долгое время вернется тир. С 23 по 24 августа посетители смогут окунуться в «Сказочный балаганчик Скомороха», где все театры области покажут детские спектакли. Кроме того, будет организована площадка национального подворья, где представители 13 национально-культурных автономий предложат свои программы, расскажут о своих традициях и проведут мастер-классы. Банная площадка станет местом проведения необычных мастер-классов по самопарению и профессиональных чемпионатов с участием опытных пар-мастеров.

Программа

Главной площадкой фестиваля будет центральная сцена, где пройдут концерты приглашенных артистов российской эстрады. 17 августа выступит певица Марина Девятова, 22 августа зрителей ждет концерт джазового оркестра Мириам Мирабовой, а 23 августа — шоу популярной группы «Отпетые мошенники».

Для перекуса будут подготовлены 65 точек питания, рассчитанных на людей с разным достатком. С 22 по 24 августа состоится традиционный гастрономический фестиваль «Гастрофест», где можно будет поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Помимо точек общепита на празднике будут представлены торговые ряды, на размещение которых в этом году было подано рекордное количество заявок.

— В этом году было более 550 заявок. Конечно, допущены были не все. Более того, мы и сейчас продолжаем чистить этот список. Мы отдали его в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, поэтому до сих пор все эти торговые точки и компании проверяются. Будут допущены только те, у кого с документами и с товаром все в порядке, — сообщает Лариса Важова, начальник департамента культуры Томской области.

Организаторы ожидают более 100 тысяч посетителей. Для гостей подготовлены пять стационарных туалетов с водопроводом, включая два больших комплекса. Изменилась инфраструктура парка: отсыпаны дороги, организованы новые парковки, оптимизирована транспортная схема. Вопрос с работой мобильного интернета и точками Wi-Fi пока остается открытым.

— Мы сейчас пытаемся проработать этот вопрос, у меня нет готового ответа. Мы знаем об этой проблеме, надеюсь, найдем решение. Пока мы глубоко не проработаем этот вопрос со специалистами, мы не сможем быстро дать точный ответ. Я уверена, что решение найдется, — Лариса Важова.

Полная программа мероприятий и схема проезда уже доступны на официальном сайте «Праздника топора».

