Томские маршрутки №37 будут выполнять дополнительный утренний рейс

12 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

С пятницы, 15 августа, в Томске запустят дополнительный утренний рейс на автобусном маршруте №37, сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрутка будет выезжать из деревни Эушта в сторону пр. Ленина в 6.04. Также изменится время движения рейса от Лагерного сада до села Тимирязевского. Теперь автобус будет забирать томичей с первой остановки на пр. Ленина в 5.32, заезжать на Дачный городок в 5.46, доезжать до Главпочтамта автобус будет в 5.52, а прибывать на Нижний склад в 5.58. После этого маршрутка будет следовать в деревню Эушта и отправляться оттуда в 6.04.

— Томичи обращались к нам с просьбой добавить такой рейс утром для тех, кто уезжает на работу раньше обычного. Совместно с ТТУ проработали варианты, и теперь томичи смогут спокойно, а главное вовремя добираться до работы. Обращаю внимание горожан, что дополнительный рейс будет курсировать только в будние дни, начиная с этой пятницы, — сказал заммэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».