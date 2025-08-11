Работы «Томского общества любителей художеств» покажут в Музее деревянного зодчества

11 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 12 августа, в Музее деревянного зодчества открывается выставка «Томское общество любителей художеств», посвященная истории одной из первых творческих организаций дореволюционного Томска.

Как сообщают организаторы, экспозиция расскажет о первом в Сибири XX века объединении художников, созданном для популяризации искусства. При поддержке губернатора энтузиасты организовывали выставки и публичные мероприятия — лекции, экскурсии, классы обучения рисованию. Посетители увидят произведения 39 членов общества из коллекции Томского областного художественного музея, в состав которого входит Музей деревянного зодчества.

Выставка «Томское общество любителей художеств» в Музее деревянного зодчества Фото: Лукия Мурина

Место для экспозиции выбрано не случайно. Особняк гражданского инженера Андрея Крячкова, где сегодня располагается музей, является одним из немногих мест, связанных с зарождением художественной традиции в Томске.

— Общество объединило интеллигенцию города в желании способствовать распространению художественного образования, в организации классов рисования, в изучении творчества местных народов. Андрей Крячков, архитектор Томского технологического института, поддержал передовые идеи и стал членом-учредителем общества. У его потомков до сих пор в семейной коллекции хранятся полотна сибирского художника Г.И. Гуркина, — рассказала Людмила Исаева, заведующая Музеем деревянного зодчества и куратор экспозиции.

Фото: Лукия Мурина

На выставке будет представлено семь произведений этого знаменитого алтайца. Кроме того, в экспозицию вошли карандашные, угольные и масляные портреты сослуживцев, друзей, товарищей, единомышленников Андрея Крячкова.

— Снежные горы, цветущие степи, бескрайние моря и бурные реки — все чем богата природа нашей необъятной родины, нашло отражение в произведениях 39 художников, членов Томского общества любителей художеств, — добавила Людмила Исаева.

Открытие выставки состоится 12 августа в 17.00 по адресу: пр. Кирова, 7.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».