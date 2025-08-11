18+
В Томске под открытым небом пройдет показ ленты «Смелость быть диким»

Завтра, 12 августа, томичей приглашают на бесплатный просмотр фильма, основанного на реальных событиях, «Смелость быть диким». Мероприятие, впервые организованное проектом «Ландшафтные волонтеры», пройдет на летней веранде Make Love Pizza «Задворки».

Как сообщают организаторы, лента рассказывает об ирландской девушке Мэри Рейнольдс, которая мечтает создать дикий сад в своем родном городе. Она вдохновляется природой и стремится восстановить экосистему, используя свои знания о садоводстве и дизайне. Мэри решает участвовать в самом престижном фестивале садовых дизайнеров — Chelsea Flower Show, ставя перед собой цель создать уникальный сад, отражающий красоту дикой природы.

Фильм исследует темы самовыражения, страсти к природе и важности сохранения окружающей среды. Он призван вдохновить зрителей на активные действия по защите природы и восстановлению утраченной связи с ней.

«Быть собой. Идти вперед, даже если кажется, что цель недостижима. Верить в себя и в тех, кто с тобой рядом. Приходите, чтобы вместе с нами посмотреть эту вдохновляющую историю», — говорят организаторы.

Сбор гостей стартует в 19.15 по адресу: пр. Ленина, 85а. Вход свободный, но требуется отметить себя в комментариях к посту с указанием количества человек.

