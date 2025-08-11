Жители ряда домов в центре Томска останутся без воды в четверг

11 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В четверг, 14 августа, в Томске жителей ряда домов на улице Гагарина, проспектах Фрунзе и Ленина, а также переулков Типографский и Плеханова ожидает отключение воды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение в подаче ресурса связано с плановым капремонтом на сетях водоснабжения. Предполагается, что на время проведения работ, с 9.00 до 23.30, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Гагарина, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 46;

пр. Ленина, 40, 42, 42 стр. 6, 42/2, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 73, 75, 77а, 79, 81/1, 83, 85, 85а, 85/2;

пер. Плеханова, 5;

пер. Типографский, 2;

пр. Фрунзе, 3, 5.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

