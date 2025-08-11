18+
18+
РЕКЛАМА

Жители ряда домов в центре Томска останутся без воды в четверг

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды когда дадут воду интересные новости Томска ремонт водоканал Жители ряда домов в центре Томска останутся без воды в четверг

В четверг, 14 августа, в Томске жителей ряда домов на улице Гагарина, проспектах Фрунзе и Ленина, а также переулков Типографский и Плеханова ожидает отключение воды.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение в подаче ресурса связано с плановым капремонтом на сетях водоснабжения. Предполагается, что на время проведения работ, с 9.00 до 23.30, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Опасен ли кулер? Врач рассказал об опасной бактерии, от которой оглох томич

17 июля 2025
Томские новости

В выходные томичей ждут дожди, грозы и сильный ветер

1 августа 2025
Томские новости

Дальнобойщики выбирают Wink — в автомобилях КАМАЗ стали доступны онлайн-кинотеатр, музыка и книги

21 июля 2025
Томские новости

Двое подростков из Колпашева погибли в ДТП в Кемеровской области

4 августа 2025
Томские новости

В выходные в Томске изменится схема движения маршруток №13/14, 20 и 53

24 июля 2025
Томские новости

Томский бар попал в шорт-лист премии лучших баров WHERE2DRINK

31 июля 2025
Томские новости

Пять томских ресторанов примут участие в фестивале «Тайгастро»

29 июля 2025
Томские новости

В Томске отмыли надземные переходы

5 августа 2025
Рассказано

Что скрывают томские кладбища? Шесть фактов о старинных надгробиях

22 июля 2025