Томские власти объяснили отсутствие интернета профилактикой сетевых угроз

11 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жители Томской области продолжают жаловаться руководству региона на отсутствие мобильного интернета.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», в комментариях к большинству постов в телеграм-канале губернатора Томской области Владимира Мазура пользователи сетуют на сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи, интересуются у главы региона о сроках восстановления.

Аккаунт областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи в ответ им пишет, что сложности связаны с повышением мер безопасности.

«Трудности с беспроводным доступом в мировую сеть интернет на сетях операторов сотовой связи связаны с проведением плановых работ на сетях связи и повышением мер безопасности (профилактики сетевых угроз) на территории региона, сроки завершения которых формируются с учетом данных об оперативной обстановке», — говорится в ответе департамента.

На вопросы о сроках восстановления связи департамент также отвечает, что «сроки завершения работ на сетях связи в настоящее время не определены».

Ранее департамент объяснял отсутствие мобильного интернета только проведением «плановых работ».

Как сообщалось, с 1 августа жители Томской области стали жаловаться на частичное или полное отсутствие мобильного интернета и сотовой связи. Власти региона объясняли это плановыми работами.

При этом в пресс-службе оператора T2 «Интерфаксу» сообщали, что отключения никак не связаны с работоспособностью сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений.

