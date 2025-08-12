18+
На открытии джазового сезона в Томске выступит музыкант из Техаса Квентин Мур

В воскресенье, 17 августа, во дворике томского областного Дома искусств пройдет открытие ХХII джазового сезона. Зрители услышат соул, джаз, ритм-н-блюз и фанк в исполнении именитых музыкантов.

Как сообщают организаторы, главным героем открытия станет виртуозный певец и мультиинструменталист из Техаса Квентин Мур. Он исполнит свои яркие хиты и представит песни из нового альбома.

— Квентин владеет несколькими техниками пения и свободно меняет тембры. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитая гитару и игру на барабанах. Компанию виртуозному американцу составят лучшие сибирские джазовые музыканты, — рассказал основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Вместе с Квентином Муром на томской сцене выступят Алексей Пыстин (⁠фортепиано), Евгений Коллини (гитара), Юрий Иушин (бас) и Дмитрий Швецов (ударные). В этот вечер к ним присоединится один из самых ярких резидентов джаз-клуба — диксиленд-секстет Fire Brass.

На открытии сезона посетителей ждут фуд-корт, места для отдыха с пуфами и пледами, а также фотозоны.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов: от 1950 рублей.

