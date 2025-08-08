Авторы и исполнители из десятков городов страны соберутся на «Томский перекресток»

8 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В следующие выходные, 15–17 августа, в на берегу Томи пройдет очередной Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток». В этом году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, зрители смогут посетить посетить сольные концерты и мастер-классы с участием Марины Дмитриевой, Юрия Лореса, Андрея Козловского и Александра Родовского.

Как уточняют организаторы, темой «Томского перекрестка»-2025 стала преемственность поколений.

— В последние годы сформировалось новое поколение авторов-исполнителей. Они поют по-своему, у них свои переживания и своя музыка, но при этом они продолжают традиции авторской песни, которые заложили отцы-основатели этого движения. Это поэзия, несущая глубинный смысл, и музыка, которая его передает. И мы даем возможность талантливой молодежи выступить на одной сцене с мэтрами, потому что за ними будущее, — сообщают организаторы.

За три дня на «Томском перекрестке» пройдет 13 концертов, в том числе, программа, посвященная песням военных лет, и концерт «Четыре этюда» по творчеству Булата Окуджавы. Кроме того, в рамках фестиваля будет организована открытая творческая площадка при поддержке Федерального проекта «Голос города». Начинающие авторы-исполнители получат возможность представить свое творчество зрителям и получить совет от опытных мастеров жанра.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей. Наблюдать за ними можно через онлайн-трансляцию. Она будет 16 августа здесь и здесь.

Организатором фестиваля выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекресток», который с 2007 года занимается сохранением и развитием жара авторской песни. Дом культуры организует на своей сцене выступления известных российских авторов-исполнителей, проводит ежегодный конкурс молодых музыкантов и композиторов Апрельский дебют», инициирует проекты, где авторская песня звучит в сопровождении Томского симфонического оркестра, Томского муниципального русского оркестра и другие экспериментальные форматы.

