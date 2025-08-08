Технические специальности в топе: итоги приемных кампаний томских вузов

8 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В томских вузах отмечают рост интереса абитуриентов к техническим и инженерным специальностям. Из востребованных направлений выделяют «Программную инженерию», «Атомные станции», «Медицинскую биофизику» и «Мехатронику и робототехнику». Об этом на прошедшей сегодня, 8 августа, пресс-конференции в РИА Томск сообщили представители томских университетов.

Так, в Томский государственный университет на первую ступень образования подали заявления 14 тыс. абитуриентов. Это в полтора раза больше, чем было в 2024 году. В вузе фиксируют рост интереса к инженерным и техническим специальностям. К примеру, вырос проходной балл на физический факультет по направлениям «Фундаментальная и прикладная физика» и «Программная инженерия».

— Показатели качества также отражаются еще и в привлечении работодателей при реализации образовательных программ. Для пилотных программ ТГУ задействовано 300 компаний. Это связано не только с тем, что количество программ выросло, но и с тем, что мы расширили механизмы участия работодателей в самих программах, — рассказывает начальник управления нового набора ТГУ Анна Коршунова.

Томский политех принял на 1000 заявлений больше, чем в прошлом году. В качестве самых популярных направлений заместитель проректора по образовательной деятельности ТПУ Павел Рвалов отмечает «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и «Программную инженерию». Порог на них составил 245 и 242 балла соответственно. 337 абитуриентов набрали более 240 баллов. По отдельной квоте было зачислено 86 человек, в прошлом году их было всего 27.

Специалист отметил, что все бюджетные места в политехе закрыты, но можно подать заявление на платное обучение. Также доступны 1393 бюджетных места доступно для поступления в магистратуру.

В ТУСУРе выросли проходные баллы по направлениям «Мехатроника и робототехника» (+27 баллов), «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», «Электронные системы и комплексы».

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета отмечают пятнадцатипроцентный прирост абитуриентов по сравнению с 2024 годом. На 979 бюджетных мест конкурс был высоким, особенно на «Стоматологию» (проходной балл — 288) и «Лечебное дело». Целевая квота закрылась на 95%. Вырос спрос на направления «Медицинская биофизика», которое дает возможность получить двойную квалификацию, и «Медицинская биохимия». У фармацевтического факультета появились партнеры из других регионов, вырос средний балл ЕГЭ по специальности «Фармация».

— Касаемо «Медицинской биофизики», рост был ожидаем. Мы поставили двойную квалификацию, у ребят, которые поступили в прошлом и в этом году, расширяется карьерная траектория. У нас есть платформа «Медкласс», на сегодняшний день там уже больше 8000 ребят. В этом году мы запустили профиль «Цифровой двойник» — больше 50% зачисленных идут оттуда. Мы целый год умышленно и неумышленно говорили абитуриентам: «Это твое»: они проходили профориентационный тест, определяли свою образовательную траекторию, получали новостную ленту, связанную с нашим университетом и факультетом, — сообщает начальник управления нового набора СибГМУ Екатерина Санникова.

Томский государственный педагогический университет получил на 50% больше заявлений из Томской области, чем в 2024 году. Популярностью у абитуриентов пользуются факультеты физической культуры и спорта и психологии.

Количество заявлений в Томский государственный архитектурно-строительный университет увеличилось на 15%. Наиболее высокий конкурс был по направлению «Дизайн» (15 человек на место).

Специалисты рассказали, что проходные баллы выросли практически на всех востребованных направлениях, особенно в технических и ИТ-специальностях. Все вузы отмечают рекордное число победителей олимпиад и рост зачисленных по особой квоте (участники СВО и их дети). Университеты всё активнее сотрудничают с компаниями-работодателями. Томские учреждения привлекают не только российских абитуриентов, но и студентов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индонезии и стран Африки, их количество остается на уровне цифр прошлого года. В СибГМУ, например, появились студенты из ЮАР и Ирана, а в ТУСУРе — из Кот-д’Ивуара. Некоторые из них зачисляются по квоте Министерства образования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».