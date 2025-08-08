«Ростелеком» напоминает о правилах кибербезопасности

Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» напоминает абонентам о правилах цифровой безопасности, которые помогут жителям региона защититься от телефонных мошенников.

В первую очередь эксперты призывают не сообщать по телефону паспортные данные, банковские реквизиты и номера СНИЛС, так как сотрудники операторов связи никогда не запрашивают их таким образом. Для консультации клиента специалисты оператора могут уточнить только ФИО и адрес проживания, а договоры на оказание услуг связи являются бессрочными и не требуют перезаключения. И главное — если звонок кажется подозрительным, рекомендуется незамедлительно положить трубку.

Оксана Болдова, директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома»:

«Телефонное мошенничество становится всё более изощрённым, но цифровая безопасность начинается с нашей осведомлённости. Знание и соблюдение нескольких простых правил помогают избежать ловушек преступников, часто действующих по принципу неожиданности. Особенно важно донести это до детей и пожилых людей».

Роман Кузнецов, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Томской области:

«Не отвечайте на незнакомые номера, не сообщайте данные карт, не переводите деньги незнакомым лицам. Избегайте установок на мобильные устройства подозрительных приложений и не переходите по сомнительным ссылкам. Сейчас злоумышленники активно вовлекают граждан в противоправную деятельность. Напомню, что с 5 июля 2025 года в России ужесточились меры наказания для тех, кто помогает мошенникам выводить финансовые средства».

Для дополнительной защиты своих клиентов «Ростелеком» ранее запустил бесплатный сервис мониторинга утечек персональных данных — «Кибербезопасность». Абоненты могут воспользоваться этой услугой через мобильное приложение «Мой Ростелеком» или в личном кабинете на официальном сайте компании.

Узнать подробнее о том, как защитить свои персональные данные, можно на портале «Кибербезопасность — это просто» на «Госуслугах».

