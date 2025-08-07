Томские ученые нашли экологичный способ улучшить почвы в степи и тундре

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2025 // Фото: БИ ТГУ

Ученые Томского государственного университета придумали, как улучшить качество почв в степи и тундре с помощью криогеля, сообщает пресс-служба ТГУ.

Опыт проводился в Хакасии с 2014 года. Для улучшения качества почвы был использован криогель, разработанный в НИИ химии нефти СО РАН. Технология сможет использоваться для озеленения территорий, особенно в городах и поселках с суровым климатом.

— Эксперимент мы начали в 2014 году. Нашей задачей было выяснить, как криогель влияет на свойства почв в зонах рискованного земледелия, — рассказывает и.о. заведующего кафедрой почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ Олег Мерзляков. — Ежегодно подводились промежуточные итоги. Можно сказать, что эксперимент прошел очень успешно, хотя на определенном этапе, когда Хакасию охватили масштабные пожары, мы думали, что придется закончить исследования раньше времени.

Наблюдения проводились на трех участках, засеянных культурными растениями, для сравнения результатов. Когда температура днем положительная, а ночью — отрицательная, поливиниловый спирт, лежащий в основе криогеля, превращается в желеобразный гель, который улучшает качество почвы. Он хорошо удерживает влагу, способствует формированию плодородного слоя, защищает от промерзания и перегрева.

В пресс-службе отмечают, что полезные свойства криогеля сохраняются долгое время — на протяжении всех 10 лет он улучшал структуру и состав почвы. Кроме того, он смог пережить масштабный пожар в Хакасии в 2015 году. На опытных площадках начали расти бобовые и луговые травы, корни которых препарат смог защитить от высоких температур. Вещество может использоваться в борьбе с засолением — под его воздействием в почве снизилась концентрация солей хлора и натрия.

— Данные проведенных исследований показывают, что свойства почвы продолжают улучшаться. Это говорит о том, что однократное внесение этого материала обеспечивает долгосрочные благоприятные агрофизические и агрохимические условия, — отметил Олег Мерзляков. — Конечно, внесение его на поля будет затратным, но криогель очень перспективен для озеленения разных территорий, например, закладки парков, зеленых зон в городах и поселках с суровым климатом, где декоративные растения очень сложно вырастить.

Как показали исследования биологов ТГУ, никакого токсического действия на почву и растения криогель не оказывает. Экологически он абсолютно безопасен.

