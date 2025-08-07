18+
В Томске развеют мифы о славянских богах

Афиша Томска, Город, Томские новости, афиша томск новости интересное куда сходить музей славянские боги узнать историю В Томске развеют мифы о славянских богах

В субботу, 9 августа, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Славянские боги: развеивая мифы, открывая историю».

По словам организаторов, посетители узнают, кем на самом деле были небожители, которым поклонялись в старину и какие из их образов восходят к подлинной традиции, а какие — результат более поздних, вымышленных представлений.

Экскурсоводы музея Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова расскажут о том, существовал ли у славян единый пантеон и как он менялся от племени к племени, почему княжеский список богов — не просто отражение язычества, а сложный символ эпохи, зачем князь Владимир создал свой пантеон и кто такие «Кабинетные» боги. Лекторы также обсудят, каким образом современные интерпретации переосмысляют исторические события.

Лекция пройдет в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 450 рублей.

Начало в 17.00.

