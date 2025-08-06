Прогноз потребности в кадрах обсудят на всероссийском форуме в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Завтра, 7 августа, в Томске стартует двухдневный всероссийский форум «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты». Он пройдет на площадках администрации Томской области и Кадровом центре «Работа России» и соберет экспертов из 30 регионов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участники обсудят современные подходы прогнозирования кадровой потребности и выработке мер по подготовке квалифицированных специалистов, востребованных экономикой. Своей позицией по этим вопросам поделятся представители службы занятости, федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, а также крупные работодатели страны.

Ключевым спикером форума выступит заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

— Всероссийский форум «Прогноз потребности экономики в кадрах: цели, подходы, результаты» войдет в число ключевых событий общероссийской системы мероприятий по формированию кадрового прогноза. Эта тема уже стала центральной на форумах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также будет обсуждаться на X всероссийской неделе охраны труда, ― отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Программа форума предусматривает пленарные заседания, круглые столы и мастер-классы. Подробнее ознакомиться с ней можно здесь.

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