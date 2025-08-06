18+
18+
РЕКЛАМА

Прогноз потребности в кадрах обсудят на всероссийском форуме в Томске

Город, Работа, Работа в Томске, Томские новости, мероприятия форумы замминистра номенклатура работа в Томске трудоустройство Прогноз потребности в кадрах обсудят на всероссийском форуме в Томске

Завтра, 7 августа, в Томске стартует двухдневный всероссийский форум «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты». Он пройдет на площадках администрации Томской области и Кадровом центре «Работа России» и соберет экспертов из 30 регионов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участники обсудят современные подходы прогнозирования кадровой потребности и выработке мер по подготовке квалифицированных специалистов, востребованных экономикой. Своей позицией по этим вопросам поделятся представители службы занятости, федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, а также крупные работодатели страны.

Ключевым спикером форума выступит заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

— Всероссийский форум «Прогноз потребности экономики в кадрах: цели, подходы, результаты» войдет в число ключевых событий общероссийской системы мероприятий по формированию кадрового прогноза. Эта тема уже стала центральной на форумах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также будет обсуждаться на X всероссийской неделе охраны труда, ― отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Программа форума предусматривает пленарные заседания, круглые столы и мастер-классы. Подробнее ознакомиться с ней можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Антикварный салон и арт-пространство открылись в Томске

8 июля 2025
Томские новости

Мурал о томском водопроводе украсит одну из насосных станций Томска

18 июля 2025
Томские новости

Асфальтирование левой стороны Северного моста в Томске начнется в сентябре

28 июля 2025
Томские новости

Томичам расскажут русские эротические сказки

10 июля 2025
Томские новости

Опасен ли кулер? Врач рассказал об опасной бактерии, от которой оглох томич

17 июля 2025
Томские новости

На днях томичей ждут грозы и ливни

17 июля 2025
Томские новости

В Томске отмыли надземные переходы

5 августа 2025
Томские новости

Цифровые двойники и промпты для видеоисторий, аэротакси и игровые движки, анпакинг и анбоксинг российских гаджетов: подведены федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

8 июля 2025
Томские новости

Более 250 студентов из столичных и региональных вузов и ссузов прошли производственную практику на СХК

1 августа 2025