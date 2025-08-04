Двое подростков из Колпашева погибли в ДТП в Кемеровской области

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2025 // Фото: Полиция Кузбасса

Сегодня утром, 4 августа, на трассе Белово — Новый городок столкнулись Honda Accord и припаркованный на обочине КамАЗ. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе и двое жителей Томской области.

Как сообщает kuzbass.aif.ru, инцидент произошел в 7.50. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, из-за чего тот въехал в припаркованный на обочине грузовик.

В результате ДТП 5 человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Еще одна женщина, пассажир «Хонды», доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Как стало известно kuzbass.aif.ru из собственных источников, кроме водителя, погибли две его пассажирки и два подростка из томского Колпашево 19 и 14 лет. Выжившей оказалась 39-летняя супруга водителя. Женщина получила серьёзные травмы головы и верхних конечностей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По поручению прокурора области прокуратура г. Белово тоже организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости примут меры. Также силовики поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».