На СХК начались ресурсные испытания установки по остекловыванию отходов

4 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, предприятие ТВЭЛ в ЗАТО Северск Томской области) начал ресурсные испытания установки по остекловыванию жидких радиоактивных отходов. Как сообщает пресс-служба предприятия, новая технология, разработанная учеными Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом», позволит избежать накопления опасных веществ при переработке регенерированного урана.

В основе метода — индукционное плавление с «холодным тиглем». Это передовая российская разработка, которую впервые тестируют в реальных условиях на действующем радиохимическом производстве. Оборудование отличается компактностью, способностью работать с агрессивными растворами и может управляться дистанционно. Компоненты «упаковываются» в стеклоподобную матрицу. Жидкие отходы смешиваются с боросиликатным стеклом, которое выдерживает высокие температуры и не растворяется. Полученная твердая масса надежно удерживает радиацию, дополнительным барьером служит специальный контейнер, установленный в пункте захоронения.

— Полностью автоматизированная установка обеспечивает преобразование ЖРО в безопасную и удобную для хранения твердую форму. Это важный шаг в повышении экологичности и эффективности обращения с РАО и соответствует лучшим международным стандартам, — отмечает директор радиохимического завода «СХК» Евгений Питиримов.

Технология остекловывания — часть стратегии Росатома по защите окружающей среды. Стекло и контейнеры полностью изолируют опасные вещества, не позволяя им попадать в природу. Испытания продлятся до конца 2025 года. После этого эксперты решат, можно ли запускать установку в постоянную работу.

Сибирский химический комбинат находится на территории г. Северска Томской области. Это ключевое предприятие Топливного дивизиона Росатома, объединяющее четыре завода по работе с ядерными материалами. СХК обеспечивает топливом АЭС и участвует в проекте «Прорыв» (замкнутый ядерный цикл с реакторами на быстрых нейтронах).

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