Land Cruiser врезался в припаркованный автомобиль и торговый павильон в Томске

2 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 2 августа, в Томске произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Ленд Крузер», «Мерседес» и торгового павильона, сообщает пресс-служба

Инцидент произошел около 9.40 на ул. Мюнниха, 7а. По предварительны данным, 46-летний водитель «Тойоты» во время движения плохо себя почувствовал, из-за чего въехал в припаркованный «Мерседес», съехал с дороги и врезался в торговый павильон.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителю внедорожника оказали разовую медпомощь.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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