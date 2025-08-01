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Томичей приглашают на ярмарку-раздачу котят

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В воскресенье, 3 августа, в Томском областном краеведческом музее состоится ярмарка-раздача кошек и котят с мастер-классами, розыгрышами и гаражной распродажей.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия Юлия Красник, психолог центра психологического развития «Я», преподаватель ТГПУ проведет мастер-класс «Антистресс мраморирование» для гостей всех возрастов. Затем пройдет творческая встреча с писателем Павлом Беляевым, беседа о творческом процессе и презентация книг.

На ярмарке будет работать гаражная распродажа, где можно приобрести предметы декора, мягкие игрушки и аксессуары для домашних питомцев. Средства с их продажи будут переданы приюту «Мягкие лапки» и пойдут на приобретение корма и ветеринарных лекарств. Посетители смогут поучаствовать в розыгрыше подарков: лежанки для питомца, картины и книги.

Для помощи подопечным фонда можно принести мягкий или сухой корм. Тем, кто планирует забрать питомца, нужно взять с собой паспорт и переноску.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 17.30 по адресу: пр. Ленина, 75.

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