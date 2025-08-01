В выходные томичей ждут дожди, грозы и сильный ветер

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу и воскресенье, 2 и 3 августа, в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Местами по области и г. Томску ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, сильные ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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