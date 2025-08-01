Более 250 студентов из столичных и региональных вузов и ссузов прошли производственную практику на СХК

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

В этом году производственную практику на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в Северске Томской области) прошли 253 студента высших и средних специальных учебных заведений.

Как уточняют в пресс-службе предприятия, из столичных вузов – Московского государственного университета им. М. Ломоносова, национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (в том числе филиала МИФИ в г.Волгодонске), Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, а также из Уральского федерального университета в АО «СХК» прошли практику шесть студентов, осваивающих инженерные специальности. В течение месяца они знакомились с производствами сублиматного завода, опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв».

Из вузов Томска – Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ), Томского государственного университета (ТГУ), Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) для прохождения производственной практики было принято 65 человек, и порядка 30 человек - из ссузов Томска.

До девяти человек увеличилось количество практикантов из Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, чему способствовал подписанный в 2025 году протокол о взаимодействии между АО «СХК», предприятиями Северска и администрацией Асиновского района.

Наибольшее количество потенциальных работников предприятия представлено учебными заведениями Северска: Северского технологического института НИЯУ МИФИ и Северского промышленного колледжа, которые целенаправленно готовят инженеров, специалистов и рабочих для предприятий Госкорпорации «Росатом». В 2025 году производственную практику на производствах АО «СХК» прошли около 150 человек.

Во время пребывания на предприятии за каждым студентом закреплялся наставник – руководитель производственной практики. В обязательном порядке проводятся инструктажи по технике безопасности и охране труда. В 2025 году производственная практика студентов технических специальностей была оплачиваемой, минимальная выплата — 15 тысяч рублей.

-- СХК предоставляет молодежи возможность увидеть реализацию проекта «Прорыв», поработать на высокотехнологичном производстве, заявить о себе в компании мирового уровня. Мы работаем с ключевыми для отрасли вузами страны, результат — ежегодный рост количества практикантов, многие из которых после окончания учебного заведения станут работниками нашего предприятия, — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «СХК» Станислав Вторушин.

Для более полного знакомства с передовыми технологиями и историей предприятия, участвовавшего в первом Атомном проекте страны, молодые люди посещают площадку строительства уникального энергокомплекса IV поколения с реактором БРЕСТ-ОД-300 по проекту «Прорыв» и музей истории СХК. Практиканты также присоединяются к корпоративным и молодежным мероприятиям комбината.

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