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Томский бар попал в шорт-лист премии лучших баров WHERE2DRINK

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Коктейльный бар «Кабинет редкостей» стал единственным томским заведением, попавшим в шорт-лист всероссийской премии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS. В 2025 году в этот список вошли 62 участника.

— О том, что наш бар попал в шорт-лист, мы узнали из официального сайта премии. Конечно, обрадовались и удивились, заведению же еще даже года нет. За это время мы делали много разных событий: гостевые смены с приглашенными барменами, тематические вечеринки, выставки и семинары. Также выиграли несколько локальных премий, заняли призовые места в трех крупных Всероссийских фестивалях, раскачали необычную концепцию с подачей напитков, дизайном и атмосферой — возможно, все это повлияло на решение экспертов голосовать за нас, — отметил совладелец и шеф-бармен Евгений Бородин. — Безусловно, это, мотивирует развиваться дальше. Меню менять не планируем, но подумаем про интерьер — может, выиграем какую-нибудь номинацию и добавим к нашим победам еще одну награду.

«Кабинет редкостей» — камерный коктейльный бар с винтажным антикварной мебелью и приглушенным светом. На его полках размещаются необычные экспонаты: черепа, колбы, банки с заспиртованными змеями и скорпионами. В коктейльной карте — редкие сорта алкоголя, классические рецепты сочетаются с авторскими идеями. Концепция и название каждого напитка вдохновлена редкими явлениями, событиями и мистическими артефактами.

Заведение, открывшееся в 2024 году, уже стало лауреатом премии «Серебряный скотч» и победителем Sidecar Cocktail Fest 2.0. Бар занял вторые места на Spirits Sour Festival и DAIQUIRI BOOM 2.0.

WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS — это ежегодная премия в области барной культуры. Победителей выбирают эксперты индустрии и представители алкогольного рынка путем тайного голосования. В этом году финал премии также вышли заведения из Москвы, Петербурга, Владивостока, Сочи, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Красноярска, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Победителей объявят 22 августа в Нижнем Новгороде.

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