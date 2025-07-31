Скончалась заведующая выставочным отделом Томского худмузея Вера Зырянова

31 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Сегодня, 31 июля, на 67-м году жизни скончалась Вера Зырянова, одна из сотрудниц Томского областного художественного музея, проработавшая в выставочном отделе учреждения более 30 лет. Об этом сообщили ее коллеги.

— Удивительный человек, интеллектуал, одна из старейших сотрудниц музея, человек, которого знали и уважали музейщики, библиотекари и художники Томска и Новосибирска, — говорится в сообщении на сайте музея. — Коллеги знали Веру Алексеевну как воплощение оригинальности в суждениях и отмечали её чувство юмора. В музее долго с теплом будем вспоминать, каким ответственным и отзывчивым она была человеком. Вера помнила дни рождения всех коллег и друзей, всегда к этим дням готовила милые особенные подарки… Теперь — это память о её тепле, участи и внимании к нам.

Вера Зырянова родилась 26 июня 1959 года в деревне Красный Яр. Закончила Филологический факультет Томского государственного университета, работала в Научной библиотеке вуза. В выставочном отделе Томского областного художественного музея Вера Зырянова проработала около 30 лет, начиная с 1990-х годов, когда не платили зарплату и средств на организацию выставок не было совсем. Она организовывала юбилейные экспозиции старейших художников Томска и находила молодых перспективных авторов.

Прощание состоится в субботу, 2 августа, с 13.00 до 13.45 по адресу: ул. Беленца, 14. Посетителей просят не приносить искусственные цветы и венки ввиду предстоящей кремации.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Веры Зыряновой.

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