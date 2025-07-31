Мошенники притворяются судебными приставами в Томской области
Жителям Томской области начали поступать звонки от мошенников, которые представляются судебными приставами.
Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, подобный случай произошел сегодня, 31 июля. Жительнице села Парабель позвонила неизвестная, представившаяся именем судебного пристава-исполнителя, которая в действительности работает в отделении ведомства по Парабельскому району.
Женщина потребовала погасить долг, перечислив денежные средства на некий счет, реквизиты которого были направлены позже в смс-сообщении. Мошенница пригрозила, что в противном случае через час будет произведен арест имущества.
Однако гражданка решила удостовериться в отсутствии задолженности в личном кабинете Госуслуг, а затем обратилась в отделение за разъяснениями. В результате перечисления денежных средств на сторонний счет удалось избежать. Однако не исключено, что подобные звонки начали поступать абонентам на территории всей Томской области, и вызвали доверие у граждан.
Жителям региона напоминают, что узнать о задолженности граждане могут в личном кабинете на «Госуслугах», а также на сайте Управления посредством сервиса «Узнай о своих долгах!». Также можно позвонить на телефон группы телефонного обслуживания УФССП России по Томской области 8(3822) 61-50-20.
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