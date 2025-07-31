Еще один субподрядчик инициировал банкротство структуры Томской ДСК

31 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

ООО «Союзлифтмонтаж» (Томск) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о банкротстве АО «Строительное управление ТДСК» (входит в «Томскую домостроительную компанию») из-за долга в 1,34 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано в суд 21 июля, а 25 июля суд принял его к производству. Заседание по проверке обоснованности заявления запланировано на 20 августа.

«Интерфаксу» в пресс-службе ТДСК уточнили, что «Союзлифтмонтаж» является субподрядчиком компании.

По информации с сайта «Союзлифтмонтажа», компания выполняла работы на нескольких объектах ТДСК. В частности, занималась монтажом лифтов в ЖК «Аквамарин» (Новосибирск), в ЖК «На Комсомольском» (Томск), в ЖК «Радонежский» (Томск).

Это уже не первое заявление субподрядчиков о банкротстве СУ ТДСК. В середине июля банкротство стройкомпании инициировало ООО «Томскэкскавация» (субподрядчик СУ ТДСК по реконструкции инфраструктуры томского аэропорта) из-за долга в 2,5 млн рублей. Однако суд не принял заявление в связи с тем, что на момент его подачи еще не истек срок, по которому СУ ТДСК должно рассчитаться с субподрядчиком.

Ранее в ТДСК сообщали «Интерфаксу», что среди причин возникновения задолженностей — системные изменения в строительной отрасли. В том числе — невыплата компенсаций удорожания стоимости работ по исполнению бюджетных контрактов, рост ключевой ставки до 21% в 2024 году.

АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» входит в холдинг ТДСК, который является одним из крупнейших застройщиков в Томской области и в Сибири. Вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) ТДСК образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается строительством в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

По данным ФНС, годовая выручка СУ ТДСК в последние годы варьируется на уровне 5-7,8 млрд рублей, чистая прибыль при этом близка к нулю (крупнейшая — в 2021 году, 1,4 млн рублей).

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