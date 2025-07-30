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Стала известна дата Тотального диктанта-2026 в Томске

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Акция Тотальный диктант в 2026 году пройдет 18 апреля. Такое решение приняла команда на стратегической сессии проекта, которая состоялась на прошедшей неделе в Ростове-на-Дону.

Как уточняют организаторы, имя автора текста будет объявлено в Международный день грамотности, 8 сентября, в рамках традиционного онлайн-марафона.

Также осенью стартует конкурс на звание столицы Тотального диктанта — города, который примет на своей главной площадке автора текста.

Помимо самого диктанта будет организован ряд мероприятий: проекты «Недиктант.Дети», «Тот.Язык» и «Тест-квест TruD», которые дадут возможность присоединиться к акции детям в возрасте от 7 до 14 лет, а также тем, кто изучает русский язык как неродной, и носителям ряда национальных языков на территории России.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 21 год акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

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