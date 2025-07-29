Томские пожарные спасли двоих детей, которые прятались от огня под одеялом

Сегодня, 29 июля, томские пожарные спасли из горящего здания двоих детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже дома по ул. Новосибирской. Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь и обследовали помещения.



«В одной из комнат, на диване, мы обнаружили 14-летнего мальчика, а рядом, на кровати, — его 11-летнюю сестру. Дети, очевидно, от испуга, спрятались под одеялом. Мы аккуратно укутали их в одеяла, надели на них спасательные устройства и по лестничным маршам вывели на свежий воздух. Там, в безопасности, в нашей пожарной машине, мы их и расположили», — рассказывает начальник караула 5 пожарно-спасательной части Игорь Подгурский.

Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стало пригорание пищи.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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