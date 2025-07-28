Асфальтирование левой стороны Северного моста в Томске начнется в сентябре

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске продолжается ремонт Северного моста через Томь. На сегодняшний день он завершен на 60%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работники подрядной организации работают на левой стороне моста: монтируют деформационные швы, укладывают выравнивающий бетонный слой, шлифуют готовую бетонную поверхность, а затем на нее наносят гидроизоляцию. Под пролетами искусственного сооружения бригада выполняет покрасочные работы. Специалисты работают в две смены. Ежедневно на объекте задействованы более 60 человек.

В сентябре подрядчик планирует на левой стороне моста начать работы по асфальтированию проезжей части, тротуаров и подходов. Здесь установят перильное и барьерное ограждения, а также освещение. Кроме того, на сооружении смонтируют локальные очистные сооружения и заменят судовую сигнализацию.

Предполагается, что ремонт будет завершен до 15 ноября. Тогда же будет запущено полноценное движение транспорта по четырем полосам.

Напомним, ремонт Северного моста через Томь стартовал в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик выполнил основной объем работ на правой половине сооружения и в текущем году перешел на противоположную. Мост является самым протяженным в регионе — его длина составляет 800,7 пог. м.

Фото: tomsk.gov.ru

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