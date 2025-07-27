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Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Томской области, один человек пострадал

Накануне, 26 июля, в городе Колпашево столкнулись «Тойота Камри» и «ВАЗ-21103», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на пересечении улиц Победы и Мира. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и произошло столкновение с отечественным автомобилем.

В результате ДТП 36-летний водитель «ВАЗа» доставлен в медучреждение.

В сообщении уточняется, что, согласно проведённому освидетельствованию, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлены административные.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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