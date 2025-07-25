Прокуратура уличила томский НПЦ БАС в закупке оборудования по завышенным ценам

25 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Томской области обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании недействительной сделки между АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиасистем Томской области» (НПЦ БАС) и ООО «Парадигма» (Екатеринбург), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные прокуратуры.

Надзорным ведомством было установлено, что в апреле 2024 года НПЦ БАС получил из бюджета Томской области более 2 млрд рублей на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС).

В ходе проверки исполнения законодательства о закупках товаров прокуратура уличила организацию в приобретении оборудования по завышенной цене.

«В октябре 2024 года НПЦ за счет средств господдержки приобрел у ООО „Парадигма“ оборудование для участка механической обработки на сумму свыше 700 млн рублей. Однако в нарушение закона договор заключен без проведения конкурентной закупки и по цене, завышенной на 120 млн рублей», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании сделки недействительной, а также о взыскании излишне уплаченных средств. В настоящее время иск находится на рассмотрении. По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на средства и имущество ООО «Парадигма».

По информации картотеки арбитражных дел, исковые требования составляют 754,8 млн рублей. Арест на средства и имущество «Парадигмы» наложен на эту же сумму.

В феврале 2025 года Томская область запустила НПЦ БАС, учрежденный регионом в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На площадке в Томске также создан авиационный учебный центр, позволяющий ежегодно обучать до 500 специалистов в области БАС, ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов. Общий объем инвестиций в создании НПЦ составил 2,2 млрд рублей.

ООО «Парадигма» было зарегистрировано 2010 году. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. По итогам 2024 года выручка ООО составила 939,8 млн рублей, чистая прибыль — 87,7 млн рублей. Единственным владельцем фирмы является бизнесмен Юрий Гольдберг, который также руководит ООО «Ангиосистемы» (Екатеринбург, занимается торговлей фармацевтической продукцией).

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