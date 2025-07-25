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Жители более 120 домов Томска останутся без холодной воды в понедельник

Город, Томские новости, отключение холодной воды водоканал советский район Жители более 120 домов Томска останутся без холодной воды в понедельник

В понедельник, 28 июля, жителей части домов Советского района Томска ждет отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с плановыми работами по капремонту на сетях водоснабжения. Отключение продлится с 9.00 понедельника, 28 июля, до 7.00 вторника, 29 июля. В это время без холодной воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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