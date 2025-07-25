Жители более 120 домов Томска останутся без холодной воды в понедельник

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2025 // Фото: Томский Обзор

В понедельник, 28 июля, жителей части домов Советского района Томска ждет отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с плановыми работами по капремонту на сетях водоснабжения. Отключение продлится с 9.00 понедельника, 28 июля, до 7.00 вторника, 29 июля. В это время без холодной воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Батенькова пер, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13;

Батенькова пл, 2;

Белинского ул, 11;

Гагарина ул, 50, 52, 56;

Затеевский пер, 5 стр.1;

Каменный мост;

Кононова пер, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8 строение 1, 9, 9/1, 10, 11, 11 А, 13, 17, 17/1;

Крылова ул, 3, 3а, 4, 4/1, 5, 6, 6/2, 6а, 9, 11, 11/1, 12, 12 стр.3, 12/1, 12Б, 12а, 12в, 13, 14, 14, 14, 16, 16а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 25/1, 25/2, 26а, 27;

Ленина пл, 12а;

Набережная реки Ушайки ул, 4, 4а, 6, 6/2, 8, 10, 12, 16, 16;

Никитина ул, 5б, 7;

Ново-Соборная пл, 1 строение 3;

Орловский пер, 2, 3, 3 корпус 1, 5, 5 стр.1, 7, 8, 11, 13, 17;

Пионерский пер, 3а, 7, 12, 12а, 14, 16;

Плеханова пер, 14, 14/1, 18, 20, 22, 24, 26;

Советская ул, 2, 14, 16, 43а;

Фрунзе пр-кт, 5, 6, 7, 8, 9,, 9/1, 10, 10/1, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14/1, 14а;

Шумихинский пер, 18, 22, 24, 26, 32;

Юрточный пер, 2, 3, 4, 5, 8а, 8 ст1, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.



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