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Томичи смогут побывать в закрытых уголках художественного музея

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Томской областной художественный музей в августе запускает экскурсии-прогулки «Посторонним вход запрещен». Их посетители смогут побывать в необычных уголках здания.

Как поясняют организаторы, в августе постоянная экспозиция музея закрывается из-за ремонта, поэтому появилась задумка провести экскурсию в нестандартном формате.

«Гид вместе с группой пройдет по разным музейным локациям, без захода в экспозиционной зал. Посетители смогут побывать внутри служебных помещений, куда доступ ограничен, либо запрещен вовсе. На каждой точке их будет ждать специалист, которой расскажет о своей работе и её тонкостях», — рассказали в музее.

Участники посетят фондохранилище, выставочный отдел, научную библиотеку и познакомятся со старинной архитектурой музея. Экскурсовод покажет музейное «закулисье»: лестницы, рабочие кабинеты сотрудников и реставрационную мастерскую.

Прогулка доступна только для организованных групп от 5 до 15 человек, стоимость билетов: 200 рублей. Адрес музея: пер. Нахановича, 3. Подробности по телефону: 51-41-06.

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Фото: Томский областной художественный музей

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