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В выходные в Томске изменится схема движения маршруток №13/14, 20 и 53

Город, Общественный транспорт, Томские новости, общественный транспорт движение интересные новости Томска В выходные в Томске изменится схема движения маршруток №13/14, 20 и 53

С утра субботы, 26 июля, до полуночи воскресенья, 27 июля, в Томске ряд маршрутных автобусов будут двигаться по измененному маршруту.

Как сообщает в пресс-службе мэрии, речь идет о маршрутках № 13/14, 20 и 53. Они будут объезжать ремонтируемый участок на ул. Ивановского по внутриквартальным проездам в непосредственной близи к НПО «Вирион».

Уточняется, что движение остального транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании маршрута по городу.

Напомним, ремонтные работы на ул. Ивановского будут проводиться в районе дома №1В. Специалисты проведут замену участка трубопровода и строительной части теплотрассы. В связи с этим будет изменена схема движения.

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