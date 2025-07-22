В выходные в Томске перекроют часть ул. Ивановского

22 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В субботу утром, 26 июля, в Томске перекроют ул. Ивановского на участке в районе дома №1В, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с реконструкцией тепломагистрали, а именно замены участка трубопровода и строительной части теплотрассы. Предполагается, что схема движения изменится с 8.00 субботы, 26 июля, до 24.00 воскресенья, 27 июля.

В сообщении уточняется, что объезд перекрытого участка будет организован по прилегающим проездам, проходящим мимо здания НПО «Вирион»

Томичей просят учесть информацию об изменении схемы движения и заблаговременно выбирать объездные пути.

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