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В томских Южных Воротах строят дорогу к поликлинике

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Строительство дороги к поликлинике началось в Южных Воротах Томска. Специалисты также обустраивают парковку на 50 автомобилей, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

Внутриквартальный проезд протяжённостью 420 метров пройдёт от улицы Титова. Подрядчик уже приступил к подготовительным землеустроительным работам, а в ближайшее время планирует начать обустройство дренажа, а затем — ливнёвки.

В сообщении уточняется, что также продолжаются финальная стадия строительства поликлиники. Почти закончены кровля, оконные блоки, плиточные и многие другие работы. Общая техническая готовность здания оценивается в 72%.

Предполагается, что учреждение будет введено в эксплуатацию в этом году.

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

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