Самокатчик сбил женщину с пятимесячным ребенком в Томске

22 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне утром, 21 июля, в Томске самокатчик сбил на тротуаре женщину, на руках у которой находился пятимесячный ребенок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.45 на ул. Герцена, 74. В результате инцидента мальчик доставлен в медучреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Также в пресс-службе СУ СКР отметили, что ведомство инициировало проверку по данному поводу по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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