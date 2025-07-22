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Самокатчик сбил женщину с пятимесячным ребенком в Томске

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Накануне утром, 21 июля, в Томске самокатчик сбил на тротуаре женщину, на руках у которой находился пятимесячный ребенок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.45 на ул. Герцена, 74. В результате инцидента мальчик доставлен в медучреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Также в пресс-службе СУ СКР отметили, что ведомство инициировало проверку по данному поводу по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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