WIN-WIN Rave прошел в Томске

21 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Во Дворце зрелищ и спорта 19 июля прошел WIN-WIN Rave от проекта «Теория Звука» и паблика Sorry I’am late. На одной площадке собрались представители томской электронной сцены.

Для посетителей рейва сыграли диджеи от нескольких промо-групп: khudov, iz, futurox, mr. q, kalab, xumoron! , powok, denskry, rolin, illidan, olga kalitkina, djek и serdzhey.

Как потусовались любители электронной музыки смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

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