Северчанину грозит два года колонии за попытку съесть уголовное дело

21 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Северчанин съел часть уголовного дела в суде во время ознакомления с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина, осужденный к пяти годам лишения свободы за вымогательство группой лиц, ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела, чтобы обжаловать приговор. Суд удовлетворил просьбу.

В июле, во время ознакомления мужчина резким движением схватил материалы, вырвал две страницы, смял их и съел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 294 УК РФ (Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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