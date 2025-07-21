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Северчанину грозит два года колонии за попытку съесть уголовное дело

Город, Судебные дела, Томские новости, арестовали задержали уголовное дело интересные новости Томска Северчанину грозит два года колонии за попытку съесть уголовное дело

Северчанин съел часть уголовного дела в суде во время ознакомления с ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина, осужденный к пяти годам лишения свободы за вымогательство группой лиц, ходатайствовал об ознакомлении с материалами дела, чтобы обжаловать приговор. Суд удовлетворил просьбу.

В июле, во время ознакомления мужчина резким движением схватил материалы, вырвал две страницы, смял их и съел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 294 УК РФ (Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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