В Томске выходит новая «настолка» про каменную архитектуру

21 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алена Шафер

Экспозиционер, режиссер и сценограф Алена Шафер разработала вторую часть настольной игры «ПамяТка. Томск». Первая была связана с деревянным зодчеством города, а её продолжение посвящено каменной архитектуре.

— Для меня это некое признание городу в любви, попытка его запечатлеть. Хочется, чтобы люди побольше узнавали про Томск в немного другом формате, — рассказала «Томскому Обзору» Алена Шафер.

Новая часть игры отличается от предыдущей в том числе и своей сложностью. В ней появляются шесть известных томских архитекторов: Петр Федоровский, Андрей Крячков, Товий Фишель, Константин Лыгин, Фортунат Гут и Андрей Лангер. Каждому из них посвящены отдельные карточки.

Фото: Алена Шафер

— Если в первой игре были просто детали и названия улиц, то здесь еще есть 12 домов — это отдельные карточки, которые в основной игре не участвуют, но они могут продолжить её в плане усложнения для тех, кому интересно. Игра стала более краеведческой, — пояснила Алена Шафер.

В «ПамяТку 2» можно играть по-разному и каждый раз повышать уровень сложности. Например, по принципу «мемори»: разложить 24 пары карточек, на которых изображены детали домов, и искать одинаковые. Далее можно определить к каким домам относятся эти детали. Следующий вариант сложнее: соотнести архитектора и созданные им элементы зданий. Играть можно как самостоятельно, так и с помощью подсказок.

— Изначально архитекторов для игры я выбирала, исходя из спроектированных ими домов, на которых есть много необычных элементов. Сначала претендентов было восемь, потом я поняла, что у некоторых из них дома интересные, но при этом выделить какой-то элемент так, чтоб он попал в игру, — достаточно сложно, — рассказала Алена Шафер. — А также исходя из моей любви к Лыгину и к Лангеру. Это такое личное участие. Я люблю некоторые дома Томска, мимо прохожу и всегда любуюсь ими.

Игра создавалась Аленой Шафер практически полностью вручную в течение двух лет, последние три месяца шла особенно кропотливая работа. Сложность заключалась в отрисовке элементов, потому что многие из них расположены высоко, из-за этого приходилось фотографировать их снизу и «выпрямлять» для достоверной передачи реального вида.

На оборотной стороне карточек с архитекторами — QR-код, ведущий на статьи «Томского Обзора» о спроектированных ими зданиях. Фото: Алена Шафер

— Еще был момент насчет того, что портрет Андрея Лангера не найден и мы не знаем, как он выглядит. Для его создания мы озадачили нейросеть и поэтому он единственный, чей портрет улыбается. Вышла такая шутка, потому что все портреты, которые делали в те времена не могли быть с улыбающимся человеком. Были свои принципы, — пояснила Алена Шафер.

По ее словам, за время работы над игрой, она заново открыла для себя многие томские дома, заметила интересные детали, о которых не знала раньше.

— Когда ты пробегаешь мимо здания или смотришь издалека, ты очень многого не видишь. Для меня были открытием маскароны (декоративный элемент в виде маски — прим. ред.) на главном корпусе педуниверситета. Что удивительно, их видимо как-то отреставрировали: если смотреть по главному входу, то слева и справа у деталей разные выражения лиц. Столько лет живу в Томске и реально не обращала внимания, — рассказала Алена Шафер.

В планах у автора игры создание своеобразной «Монополии» про Томск: она уже разработана, сейчас её нужно отрисовать и протестировать. Кроме того, Алена Шафер намерена выпустить игру про деревянное зодчество Новосибирска.

Купить «ПамяТку» можно в пространстве социокультурных утех «Квартира №1».

Фото: Алена Шафер

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