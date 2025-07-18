Более 150 камер «Ростелекома» контролируют выдачу интернет-заказов томичам

18 июля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjePdoVQ.

«Ростелеком» отмечает рост спроса на видеонаблюдение среди организаций, которые занимаются выдачей интернет-заказов. В первом полугодии 2025 года эту услугу подключили 32 томские компании, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в полтора раза. Всего специалисты провайдера установили в городе и области более 150 камер.

По требованию маркетплейсов видеонаблюдение в пункте выдачи товаров должно вестись круглосуточно, а записи храниться минимум 90 дней, для чего требуются мощные серверы. Эту задачу «Ростелеком» решает благодаря собственным дата-центрам, оснащенным современными системами бесперебойного электроснабжения, климат-контроля и пожаротушения. Все данные надежно зашифрованы и хранятся в защищенном «Публичном облаке» РТК-ЦОД (входит в ИТ-кластер «Ростелекома»).

Решение работает на каналах связи любых операторов и полностью соответствует требованиям заказчика. Например, система видеонаблюдения имеет функцию синхронизации, которая предотвращает потерю данных при сбоях в передаче сигнала: записи сохраняются на SD-карту камеры, а после восстановления связи автоматически загружаются в облако в правильной хронологической последовательности.

Провайдер предлагает своим клиентам тарифные планы с битрейтом от 0,5 до 2 Мбит/с. Чем выше этот показатель, тем лучше будет качество транслируемого видео. Кроме этого, клиенты могут подключить дополнительные модули аналитики — «Определение длины очереди», «Подсчет посетителей» и «Распознавание лиц». С их помощью система автоматически анализирует данные и представляет результаты в удобных для восприятия форматах: графиках, таблицах и диаграммах.

«При подключении видеонаблюдения для маркетплейсов важно выбрать камеру с высоким разрешением, чтобы иметь возможность рассматривать все детали изображения с экрана монитора. Нечеткая картинка может привести к ошибкам при оценке брака товара покупателем. Наш сервис помогает клиентам решать спорные ситуации, контролировать и анализировать рабочий процесс, предотвращать кражи и вандализм», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Томского филиала «Ростелекома» Дмитрий Киселев.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение услуги можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».