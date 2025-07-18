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Первые зоны самообслуживания появились в томских почтовых отделениях

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Зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, заработали в семи томских отделениях Почты России.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, воспользоваться ими могут клиенты могут в томских отделениях по адресам:

В зоне самообслуживания — компьютер, весы и принтер. С их помощью клиент может оформить и оплатить отправление, указать точный вес и распечатать бланк для наклеивания на посылку. Готовое отправление останется только передать оператору. Планируется, что благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1-2 минут.

— Почта отслеживает запросы клиентов, и сейчас один из важнейших векторов — технологичность. Зоны самообслуживания значительно упрощают процедуру отправки, экономят время как посетителей, так и сотрудников отделений. В первую очередь новый формат обслуживания появился в наиболее загруженных точках — впоследствии мы планируем открыть такие зоны в других почтовых отделениях области, значительно расширив зону покрытия проекта, — прокомментировал заместитель директора УФПС Томской области Евгений Носов.

Клиенты других почтовых офисов Томской области могут самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, эта процедура займёт несколько минут.

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