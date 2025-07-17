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На днях томичей ждут грозы и ливни

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В ближайшие дни, 18 и 19 июля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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